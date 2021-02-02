Конотопские борцы с «золотом» Кубка Украины 10 февраля в Черкассах завершился Кубок Украины по греко-римской борьбе, посвященный 150-летию со дня рождения известного украинского богатыря Ивана Поддубного.

Сразу два воспитанника Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили взошло на высшую ступеньку пьедестала почета: в весовой категории до 67 кг лучшим стал Алексей Масик, в весе до 130 кг – Николай Кучмий.