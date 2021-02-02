Взрыв газового котла на Сумщине: пострадавший в реанимации с 15% ожогов 38-летний житель Конотопского района, в доме которого взорвался газовый котел, находится в реанимации с 15% ожогов.

О его состоянии рассказал врач-хирург Конотопской ЦРБ Анатолий Денисенко, пишет Суспільне.

По его словам, мужчину доставили в больницу 9 февраля, в 19.00.

«Ожог пламенем взрыва. Первая, вторая степень ожога – «А», суммарно площадь где-то до 15%: голова, шея, обе кисти и нижняя треть обоих предплечий. Далее - термоизоляционная травма, 1-2 степени. Далее - ожоговая болезнь - острый период - шоковое состояние», - сказал он.

По словам сотрудника отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимира Кузьменко, предварительно - мужчина пытался зажечь газовый котел, которым пользовался несколько лет.

«В результате чего произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. Взрывом был разрушен жилой дом», - отметил он.

В полиции, говорит Кузьменко, открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности. Что именно к этому привело, сказала пресс-секретарь АО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина, станет известно после того, как завершит работу специальная комиссия.