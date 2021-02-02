Сумчан запрошують спробувати себе «У шкурі депутата» Відчуй свою владу — стань учасником симуляційної гри «У шкурі депутата».

Організатори запрошують старшокласників та студентів до участі у грі, де протягом трьох днів ти зможеш розібратися в тому як працюють депутати, познайомишся з роботою органів влади і навіть спробуєш розробити та прийняти свої рішення в сесійній залі.

Реєструйся за посиланням razom.sumy.ua/gra до 19:00 17.02.2021 . Участь у грі — цілком безкоштовна.

Але кількість учасників обмежена кількістю міських депутатських мандатів.

Ми уважно вивчимо ваші заявки-анкети та відберемо 42-х найбільш вмотивованих учасників.

Тому, увімкни уяву і Go до гри!

А ще на тебе очікують приємні подарунки за активність.

Молодіжна симуляційна гра «У шкурі депутата» організовується коаліцією ГО «Сумська платформа реформ» спільно з Відділом молоді та спорту Сумської міської ради та КУ СМР «Сумський міський центр дозвілля молоді». Проводитиметься 19, 20, 21 лютого у приміщеннях Сумської міської ради та Молодіжного центру "Романтика".

Захід проводить коаліція ГО «Сумська платформа реформ» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.