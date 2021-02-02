На Сумщине избраны меры пресечения трем подозреваемым в мошенничестве и кражах По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 33-летнему мужчине, который похищал ценные вещи из транспортных средств.

Речь идет о ранее 7 раз судимом жителе г. Шостка. По данным следствия, нигде не работающий мужчина в ночное время разбивал в припаркованных на улице машинах стекло, проникал внутрь и похищал все ценные вещи.

Вместе с тем, по ходатайству прокуратуры 32-летнему шосткинцу, который обокрал частный дом, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 185 УК Украины, за содеянное им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

В то же время 32-летнему мужчине, который по уже привычной схеме «ваш родственник попал в беду» обманывал доверчивых граждан, по решению суда избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Установлено, что мужчина после телефонного звонка приходил к потерпевшим домой и забирал деньги, которые предназначались для «урегулирования вопроса». Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двухсот до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.