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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Магазин на Сумщині оштрафували за рекламу пива

В судовому порядку доведено правомірність застосування штрафних санкцій в розмірі 17 тис. грн. за розміщення незаконної реклами алкогольних напоїв.

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області було виявлено порушення законодавства про рекламу за адресою вул. Перемоги, 11, м. Охтирка, а саме розміщено зовнішню рекламу (штендер) з зображенням келиха з пивом та написом наступного змісту: «CRAFT BEER КВАС ПИВО ВИНО СИДР ПИЦЦА ЛИМОНАД» та зовнішню рекламу (банер) з текстом наступного змісту: «20 Beer hunter 17 АКЦІЯ!КВАС БЕСПЛАТНО!». Вказані засоби зовнішньої реклами розміщені без дозволу виконавчого органу міської ради та з порушенням вимог Закону України «Про рекламу» щодо заборони розміщення реклами алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та розміщення заходів рекламного характеру без зазначення строку проведення такого заходу.

За результатами розгляду матеріалів по даним справам були прийнято шість рішення про накладення на суб’єкта господарювання штрафних санкцій за порушення законодавства про рекламу в розмірі 16966,00 грн.

Суб’єкт господарювання не погодився з винесеними рішеннями та оскаржив їх до Харківського окружного адміністративного суду. Підставою для оскарження суб’єкт господарювання вказав те, що він не здійснював підприємницьку діяльність за вказаною адресою та на підтвердження позовних вимог надав до суду довідки з податкової та листи Охтирської міської ради, які, на його думку, свідчать про здійснення ним підприємницької за іншою адресою. Крім того, підприємець вважав вказані засоби вивіскою, а не рекламою у розумінні Закону України «Про рекламу».

Разом з тим, згідно правової позиції Верховного Суду по справі №405/4704/15-а (2-а/405/85/16) об`єкти, які містять інформацію про особу та товар, що розміщені на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях - рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання є зовнішньою рекламою у розумінні Закону України «Про рекламу».

Відділом правового забезпечення в судовому порядку були спростовані доводи підприємця про нездійснення суб’єктом господарювання діяльності за адресою, де виявлені порушення та доведено, що розміщена ним реклама не є вивіскою, а є зовнішньою рекламою у розумінні Закону України «Про рекламу».

Враховуючи зазначене, Другий апеляційний адміністративний суд постановою по справі №520/2616/2020 скасував незаконне рішення суду першої інстанції та врахував надані Головним управлінням докази та відмовив суб’єкту господарювання у визнанні протиправними та скасуванні рішень про накладення штрафних санкцій за порушення законодавства про рекламу. Іншим рішенням Харківський окружний адміністративний суд по справі №520/966/2020 також підтвердив правомірність застосованих штрафних санкцій та стягнув їх з порушника. Вказані судові рішення вступили в законну силу. На даний час Головним управління вживаються заходи для стягнення штрафних санкцій в примусовому порядку через органи ДВС.

Враховуючи зазначені судові рішення і той факт, що суб’єкт господарювання в ході судового розгляду намагався з метою уникнення відповідальності, ввести суд в оману щодо нездійснення підприємницької діяльності за місцем виявленого порушення, Головне управління звернулось до правоохоронних органів згідно ст.384 КК України у зв’язку з поданням вказаним суб’єктом господарювання завідомо недостовірних доказів.

Акцентуємо увагу всіх суб’єктів підприємницької діяльності, що надання недостовірних документів з метою уникнення відповідальності в межах відкритої справи про порушення законодавства про рекламу є підставою для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності згідно ст.358 КК України. Крім того, використання таких документів з метою введення в оману суду додатково тягне за собою кримінальну відповідальність передбачену ст. 384 КК України.

Закликаємо суб’єктів господарювання до конструктивної взаємодії в межах заходів державного нагляду, повідомляє сайт відомства.

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