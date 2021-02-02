Состоялась жеребьевка первых стадий Кубка АФС

В 1/8 автоматически попали участники BROCAR Высшей лиги в группах А и Б, остальным командам придется пройти один дополнительный этап.

Предварительный раунд

«Деметра» — «Ярославна»

«Динамо» — «Элитбуд»

«Натон» — «Гранум»

«Сумы-Псел» — «Ника»

«Валедианс-Peroff» — «Подлесновка»

«Сервис Люкс-2» — «Ликарське»

1/8 финала

«Валедианс-Peroff»/ «Подлесновка» — «Спартак» (Валиевка)

«Сумыоблэнерго» — «Сумыхимпром-СДПУ»

«Compservice» — «Агросвит»

«Динамо»/»Элитбуд» — «Явор»

«LEX VSK-СумБуд» — «Натон»/»Гранум»

«Сервис Люкс» — «Технология»

«Сервис Люкс-2″/ «Ликарське» — «BROCAR Star Peppers»

«Деметра»/»Ярославна» — «Сумы-Псел»/»Ника»

О датах и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.

АФС