Состоялась жеребьевка первых стадий Кубка АФС

В 1/8 автоматически попали участники BROCAR Высшей лиги в группах А и Б, остальным командам придется пройти один дополнительный этап.
Предварительный раунд
«Деметра» — «Ярославна»
«Динамо» — «Элитбуд»
«Натон» — «Гранум»
«Сумы-Псел» — «Ника»
«Валедианс-Peroff» — «Подлесновка»
«Сервис Люкс-2» — «Ликарське»
1/8 финала
«Валедианс-Peroff»/ «Подлесновка» — «Спартак» (Валиевка)
«Сумыоблэнерго» — «Сумыхимпром-СДПУ»
«Compservice» — «Агросвит»
«Динамо»/»Элитбуд» — «Явор»
«LEX VSK-СумБуд» — «Натон»/»Гранум»
«Сервис Люкс» — «Технология»
«Сервис Люкс-2″/ «Ликарське» — «BROCAR Star Peppers»
«Деметра»/»Ярославна» — «Сумы-Псел»/»Ника»
О датах и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.
АФС