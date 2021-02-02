В Сумах прошел тур ВЮБЛ 8-10 февраля в Сумах проходил тур Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги.

В спортзале областной ДЮСШ сошлись команды из Мелитополя / Зеленодольска, Белой Церкви, Киева и Сум. Команды сыграли по круговой системе. Победителями тура стали юные баскетболисты из г. Киев – «КСЛИ». Наша команда, к сожалению, заняла последнее место - проиграв все три игры.

8.02.2021

ДЮСШ №3 (Мелитополь / Зеленодольск) - КДЮСШ №1 (Сумы) 93:75 (18:18, 30:19, 27:19, 18:19).

КДЮСШ №1: Глущенко – 27, Тютькин – 12, Токарь - 8, Шевелев - 8, Жуков - 6, Любич - 6, Миронець - 4, Краснопольский - 4.

КСЛИ (Киев) - Спортлицей-Сборная Киевской области (Белая Церковь) 83:63 (19:17, 14:16, 18:16, 32:14).

9.02.2021

КДЮСШ №1 (Сумы) - КСЛИ (Киев) 47:127 (9:25, 4:43, 22:34, 12:25).

КДЮСШ №1: Глущенко – 14, Прохоренко - 10 Токарь - 9, Жуков - 6, Миронець - 4, Краснопольский - 3, Тютькин - 1.

Спортлицей-Сборная Киевской области (Белая Церковь) - ДЮСШ №3 (Мелитополь / Зеленодольск) 90:67 (17:12, 23:12, 21:18, 29:25).

10.02.2021

КСЛИ (Киев) - ДЮСШ №3 (Мелитополь / Зеленодольск) 85:101 (24:23, 22:20, 23:28, 16:30).

КДЮСШ №1 (Сумы) - Спортлицей-Сборная Киевской области (Белая Церковь) 67:79 (20:14, 11:29, 14:23, 22:13).

КДЮСШ №1: Глущенко – 17, Токарь - 15, Шевелев – 13, Прохоренко - 6, Миронець - 6, Тютькин - 4, Щербаков - 3, Жуков - 2, Михальчук - 1.

Турнирная таблица

Место Команда В П Разн. О %

1 КСЛИ (Киев) 2 1 295-211 5 66,7

2 Белая Церковь 2 1 232-217 5 66,7

3 ДЮСШ №3 2 1 261-250 5 66,7

4 КДЮСШ №1 0 3 189-299 3 0