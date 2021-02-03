Сумська ДМШ № 4 відзначилась успіхами на Міжнародному та Всеукраїнському конкурсах-фестивалях Учні та педагоги Сумської дитячої музичної школи № 4 вибороли лауреатство на Міжнародному та Всеукраїнському конкурсах-фестивалях.

Зокрема, юному музиканту Максиму ГАЛУШЦІ, викладач якого Олена ХАРИТОНОВА та концертмейстер Альона ЛИТВИНЕНКО, вдалось здобути Лауреатство I премії в I Міжнародному конкурсі-фестивалі «Зорепад зимової творчості», який проходив у Львові за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та Національної спілки композиторів України.

Разом із тим, Лауреатом І ступеня став й ансамбль народних інструментів викладачів ДМШ № 4 «Феєрія», що дистанційно брав участь у ІХ Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Чарівний Світ». До складу ансамблю увійшли: керівник ансамблю Артем Усенко (акордеон), Антоніна МАКАРЧУК (партія фортепіано), Любов ОВЧИННІКОВА (гуслі), Валентина МАКАРЧУК (домра), Наталія Гоц (домра), Наталія ПУГАЧ (домра), Юрій КОСТРОВ (ударні), Анжеліка УДОД (бас-гітара), Лариса НІКОЛАЇ (домра), Ганна НОСИК (балалайка), Ірина ЄМЕЛЬЯНЕНКО (балалайка).