В Сумах хотят провести аудит всех коммунальных предприятий Проект решения Сумского горсовета зарегистрировал депутат Вадим Акперов.

Об этом он написал сегодня, 10 февраля, в Фейсбуке.

«В ходе своей предвыборной кампании я неоднократно подчеркивал, что уже давно нужно провести масштабный аудит коммунальных предприятий города Сумы. Мы не отступаем от своего курса - сегодня я зарегистрировал проект решения о системном аудите коммунальных предприятий Сумского городского совета. Хочу подчеркнуть, что речь идет именно об аудите независимыми аудиторскими компаниями, а не о формальном отчете руководителей коммунальных предприятий!

Масштабный аудит сегодня крайне необходим городу, для того, чтобы разобраться, куда уходят миллионы налогов сумчан. Считал и считаю, что не должно быть ни своих, ни чужих в хозяйственной деятельности!!!», - пишет он.