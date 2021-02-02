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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:50303

У сумських щепкінців прем’єра

На старті року Національний театр імені М.С. Щепкіна виходить до глядачів з новою прем’єрою.

Незважаючи на пандемічні обмеження, введені у січні цього року, колектив щепкінців невтомно працював над збагаченням поточного репертуару. Багатовимірний репетиційний процес (драма, балет, вокал) не припинявся майже ані на день. Результатом наполегливих зусиль ближчим часом стане цілий каскад цікавих творчих подій, які колектив театру готується подарувати улюбленим глядачам.

18 та 19 лютого глядачеві буде представлено нову прем’єру комедії «Нелегалка» у постановці заслуженої артистки України Олени Зарицької за п’єсою відомого українського драматурга  Анатолія Крима. Вистава має захоплюючий інтригуючий сюжет. Твір наповнений гумором, цікавими психологічними сценами, містить захоплюючу інтригу.

У ролях задіяні артисти Віталій Хоменко, Олександр Михайлов, Світлана Кулик, Надія Фесенко, Юрій Садовничий, Артем Кнопік та Віталій Панченко. Режисер-постановник спектаклю Олена Зарицька визначає жанр «Нелегалки» як правдиву комедію на 2 дії.  Колектив театру сподівається, що глядач сповна оцінить результати самовідданої роботи всієї творчої команди.

«Нелегалка» проходитиме на Малій сцені -  одному з театральних робочих майданчиків, який довів свої унікальні творчі переваги.

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