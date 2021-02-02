На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание жилых домов (видео) 9 февраля в 10:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в пер. Сиреневый в пгт Ямполь.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю жилого дома на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом и хозяйственную постройку, расположенную рядом.

В 11:16 возгорание локализовали, а в 11:34 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

В этот же день, похожий случай имел место и в пгт Недригайлов. В 16:07 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Мира. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, пожарные установили, что горение происходит в пристройке, а огонь охватил стены и потолок жилого дома на площади до 35 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом и сарай, расположенный рядом.

В 16:25 возгорание локализовали, а в 16:57 - потратив на тушение почти 2,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.