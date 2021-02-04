Сумские патрульные задержали предполагаемого насильника (видео) 8 февраля около 22.30 минут патрульные получили сообщение об изнасиловании в одной из квартир на улице Романа Атаманюка.

За считанные минуты стражи порядка приехали на место и поднялись в квартиру.

Дверь открыла соседка, которая и сообщила о происшествии на линию 102. Она рассказала инспекторам, что услышала крики из квартиры этажом ниже. Спускаясь по лестнице, гражданка увидела мужчину. Он изо всех сил побежал из этой же квартиры и бросился наутек. В помещении, заявительница увидела женщину. Она сидела на полу - плакала и просила помочь. Как она сама объяснила, ее изнасиловал бывший парень.

Патрульные сразу же передали информацию о местонахождении предполагаемого нарушителя инспекторам роты тактико-оперативного реагирования (ТОР). Через полчаса они задержали 23-летнего мужчину по месту его проживания.

На место происшествия патрульные вызвали скорую и следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) УК.