Суд в Сумах рассматривал дело патрульного, который сбил девушку на переходе Заседание по ДТП, в котором патрульный сбил девушку, переходившую дорогу в отведенном для того месте, состоялось 10 февраля в Заречном райсуде Сум.

Мужчина признал свою вину, пишет Суспільне.

Патрульный подтвердил, что 24 января этого года около половины восьмого вечера, проезжая частным авто по улице Прокофьева, не заметил и сбил пешехода.

Судья Марина Сорока сказала, что в материалах админдела нет выводов экспертизы о степени телесных повреждений травмированной, а также нет постановления о закрытии уголовного производства. Поэтому она передала материалы дела в орган предварительного расследования для выяснения этих обстоятельств.

По словам травмированной Анастасии Доманской, у нее ушиб правого колена, гематома на левой ноге, ушиб локтевого сустава, грудной клетки и сотрясение мозга. Она собирается судиться с патрульным с гражданским иском о возмещении причиненных убытков.

Напомним: ранее травмированная рассказывала, что водитель, который работает патрульным, отказался оплатить убытки. А патрульный, в свою очередь, обвинения отвергал и говорил, что сделает так, как решит суд.