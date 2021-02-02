Вірші жительки Сумщини увійшли до всеукраїнської збірки інклюзивної поезії (відео) Поетичні рядки талановитої композиторки та поетеси Надії Данченко із села Божок, що на Кролевеччині, увійшли до інклюзивної збірки поезії «Торкнутись слова. Це можливо!».

Проєкт «Торкнутися слова. Це можливо!» реалізований Всеукраїнською громадською організацією людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

У межах проєкту видано креативне інклюзивне видання поезій із застосуванням універсального дизайну «Торкнутися слова. Це можливо!» у багатьох форматах, доступних для осіб з інвалідністю. Паперова книга надрукована шрифтом Брайля та плоскодрукованим збільшеним кеглем. До книги також додається флеш накопичувач, на якому записана книга у всіх цифрових форматах та відео.

У книзі представлено авторів України, які мають інвалідність різних нозологій, із метою поліпшення сприйняття громадськістю, подолання стереотипів та стимулювання суспільної цікавості до інклюзивного мистецтва, пише Сайт Кролевця.