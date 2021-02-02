Вірші жительки Сумщини увійшли до всеукраїнської збірки інклюзивної поезії (відео)

Проєкт «Торкнутися слова. Це можливо!» реалізований Всеукраїнською громадською організацією людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» за фінансової підтримки Українського культурного фонду.
У межах проєкту видано креативне інклюзивне видання поезій із застосуванням універсального дизайну «Торкнутися слова. Це можливо!» у багатьох форматах, доступних для осіб з інвалідністю. Паперова книга надрукована шрифтом Брайля та плоскодрукованим збільшеним кеглем. До книги також додається флеш накопичувач, на якому записана книга у всіх цифрових форматах та відео.
У книзі представлено авторів України, які мають інвалідність різних нозологій, із метою поліпшення сприйняття громадськістю, подолання стереотипів та стимулювання суспільної цікавості до інклюзивного мистецтва, пише Сайт Кролевця.