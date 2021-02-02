Мэр Лебедина провел онлайн-встречу с немецкими учеными Немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS, Берлин, ФРГ) проводит научное исследование повседневной жизни людей в Украине.

Ученые из Берлина тщательно исследуют вопросы политических, культурных и экономических отношений в приграничных регионах Украины.

В рамках этого проекту представителями Центра восточноевропейских и международных исследований было запланировано полевое исследование, проведение которого из-за пандемии коронавируса, к сожалению, пришлось отложить.

Впрочем, установить личный контакт было очень важно, потому Лебединский городской голова Александр Баклыков и представители проекту пообщались в онлайн формате. Мэр Лебедина выразил свои мысли и оценки ситуации в регионе. Александр Баклыков и ученые из Берлина договорились о дальнейшем сотрудничестве. Также обсуждалась возможность приезда гостей в Лебедин после преодоления пандемии.