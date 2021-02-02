В Сумах нашли 15-летнего путешественника без денег и телефона 8 февраля, около 18 часов, экипаж патрульных получил сообщение на улицу Харьковскую. Там, в одном из кафе заявительница обнаружила растерянного парня.

Оказалось, что 15-летний парень приехал из Липоводолинского района, чтобы погостить у своей тети. К сожалению, дома ее не было. Ни телефона, ни средств, чтобы вернуться домой, «путешественник» не имел. К счастью, небезразличная сумчанка, которая его и заметила, не растерялась и позвонила на линию 102.

Патрульные, пытаясь установить контакты родных парня, выяснили, что его уже разыскивают родители. Они также обратились в полицию с сообщением о его исчезновении.

Инспекторы сопроводили парня в Сумское районное управление полиции. По дороге рассказали ему о том, как действовать в подобной ситуации и куда обращаться за помощью. Сейчас парень уже дома с родителями.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра, общайтесь с ними и интересуйтесь, что происходит в их жизни. Ведь ваша забота и взаимопонимание являются гарантом безопасности ваших близких.