На Сумщине спасатели помогли семье с маленьким ребенком, авто которой попало в кювет (видео) 9 февраля в 17:22 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что на автодороге «Николаевка – Глухов - Екатериновка» между селами Долина и Собичево Шосткинского района съехал в кювет автомобиль Ravon.

По предварительным данным, в легковушке находилась семья с маленьким ребенком. На место вызова выехало отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части из г. Глухов, которому пришлось преодолеть расстояние около 22 км. Как было установлено, люди остановили проезжее авто, в котором мать вместе с ребенком отогревались до приезда спасателей.

Глубина кювета составляла около 4 м. Работники Службы спасения с помощью лебедки специальной аварийно-спасательной машины на базе Ford Ranger отбуксировали легковушку на безопасный участок дороги. Люди поблагодарили за оказанную им помощь.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.