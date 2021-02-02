В Глухове осквернили стелу на въезде в город

Об этом в Фейсбуке сообщил местный житель Николай Захарченко.
«Сегодня какие-то невежественные вандалы (хочется назвать их грубее, но...) осквернили стелу на въезде в город Глухов.
Это очень и очень неприятно!!!
Городу нужна система видеонаблюдения «Безопасный город». Надежда Вайло, Вы как городской голова должны понимать, что безопасность горожан это главная задача власти.
Видеонаблюдение - это профилактика преступлений и улучшения раскрытия уже совершенных преступлений. И снова это ЖКХ.
Полиция Сумской области, выйдите с инициативой к местным властям», - написал он.
Сергей Буханистый – начальник Глуховского отдела полиции с мая 2020 года.