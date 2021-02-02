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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині підбили підсумки конкурсу «Голос крові: ми – українці!»

Учнівська молодь закладів загальної середньої та позашкільної освіти досліджувала міфи та легенди Сумщини в рамках обласного проєкту «Голос крові: ми – українці!».

У межах обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проєкту «Голос крові: ми – Українці!» в закладах освіти області проводилася обласна краєзнавча експедиція учнівської молоді «Сумщина в міфах і легендах». Учнівська молодь досліджувала міфи та легенди, пов’язані з життям і творчістю видатних особистостей рідного краю.

На обласний конкурс надійшло 27 звітів від експедиційних загонів закладів загальної середньої, позашкільної освіти області.

Переможцями стали:

- пошуковий загін Лебединського районного будинку дитячої та юнацької творчості, керівник Людмила БАЛАБА;

- пошуковий загін Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді, керівник Яна ЛУЦЕНКО;

- Вікторія КРАВЧЕНКО, вихованка Лебединського центру позашкільної освіти Лебединської міської ради, керівник Інна БЕЗУГЛА;

- Світлана КОТЛЯРЕВСЬКА, учениця Хмелівського ліцею Роменської районної ради, керівник Валентина ЧОРНОБУК;

- пошукова група Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. Івана Кавалерідзе, керівник Ярослав СТРИПКО;

- пошуковий загін «Відродження» Центру дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради, керівник Оксана ЯНКОВА;

- пошуковий загін Шосткинської міської станції юних туристів Шосткинської міської ради, керівник Галина ДОРОШЕНКО.

Лауреатами визнано:

- Софію ДОРДУ, Анну БОНДАРЕНКО, учениць Бездрицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бездрицької сільської ради, керівник Юлія ТУРЧЕНКО;

- пошуковий загін Басівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради, керівник Наталія ДАНИЛЕВСЬКА;

- пошуковий загін Недригайлівського будинку дитячої та юнацької творчості Недригайлівської селищної ради, керівник Валентина ШЕЛУДЧЕНКО;

- Данила МАРТИНЕНКА, учня комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний ліцей – інтернат спортивного профілю «Барса», керівник Ольга ПІДЛІСНА;

- пошукову групу комунального позашкільного закладу Білопільської міської ради «Центр дитячої та юнацької творчості», керівники Валентина ПЄСКОВА, Вікторія МУХА;

- пошуковий загін «Джерело» Комунального позашкільного навчального закладу Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва», керівник Емма ОМЕЛЬЧУК;

- вихованців гуртка «Сумизнавство» комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник Тетяна СЛІПЧЕНКО.

Общество
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