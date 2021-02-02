На Сумщині підбили підсумки конкурсу «Голос крові: ми – українці!» Учнівська молодь закладів загальної середньої та позашкільної освіти досліджувала міфи та легенди Сумщини в рамках обласного проєкту «Голос крові: ми – українці!».

У межах обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проєкту «Голос крові: ми – Українці!» в закладах освіти області проводилася обласна краєзнавча експедиція учнівської молоді «Сумщина в міфах і легендах». Учнівська молодь досліджувала міфи та легенди, пов’язані з життям і творчістю видатних особистостей рідного краю. На обласний конкурс надійшло 27 звітів від експедиційних загонів закладів загальної середньої, позашкільної освіти області. Переможцями стали: - пошуковий загін Лебединського районного будинку дитячої та юнацької творчості, керівник Людмила БАЛАБА; - пошуковий загін Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді, керівник Яна ЛУЦЕНКО; - Вікторія КРАВЧЕНКО, вихованка Лебединського центру позашкільної освіти Лебединської міської ради, керівник Інна БЕЗУГЛА; - Світлана КОТЛЯРЕВСЬКА, учениця Хмелівського ліцею Роменської районної ради, керівник Валентина ЧОРНОБУК; - пошукова група Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. Івана Кавалерідзе, керівник Ярослав СТРИПКО; - пошуковий загін «Відродження» Центру дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради, керівник Оксана ЯНКОВА; - пошуковий загін Шосткинської міської станції юних туристів Шосткинської міської ради, керівник Галина ДОРОШЕНКО. Лауреатами визнано: - Софію ДОРДУ, Анну БОНДАРЕНКО, учениць Бездрицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бездрицької сільської ради, керівник Юлія ТУРЧЕНКО; - пошуковий загін Басівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради, керівник Наталія ДАНИЛЕВСЬКА; - пошуковий загін Недригайлівського будинку дитячої та юнацької творчості Недригайлівської селищної ради, керівник Валентина ШЕЛУДЧЕНКО; - Данила МАРТИНЕНКА, учня комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний ліцей – інтернат спортивного профілю «Барса», керівник Ольга ПІДЛІСНА; - пошукову групу комунального позашкільного закладу Білопільської міської ради «Центр дитячої та юнацької творчості», керівники Валентина ПЄСКОВА, Вікторія МУХА; - пошуковий загін «Джерело» Комунального позашкільного навчального закладу Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва», керівник Емма ОМЕЛЬЧУК; - вихованців гуртка «Сумизнавство» комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник Тетяна СЛІПЧЕНКО.