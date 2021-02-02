В Сумах наградили победителей городского этапа ученических олимпиад В Сумах в онлайн-формате состоялось награждение победителей второго этапа (городского) Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам в 2020-2021 учебном году.

В этом году в испытаниях приняли участие 765 учащихся учреждений общего среднего образования. По решению жюри первое место заняли 59 участников, II место - 94, III место - 189. Ученики специализированных школ завоевали 241 диплом, учащиеся общеобразовательных учреждений - 101.

Традиционно наибольшее количество побед одержали ученики школы № 10 (63 диплома), классической гимназии (56 дипломов), гимназии № 1 (30 дипломов), школ № 12 (27 дипломов) и № 9 (21 диплом). По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество победителей в учреждениях общего среднего образования № 1, № 2, № 4, № 7, № 9, № 12, № 13, № 15, № 25, № 29. В личном зачете дипломы с шести олимпиад завоевали Ольга Глазунова (школа № 10) и Роман Чернецкий (школа № 29), с пяти - Карина Храмова (школа № 5).

Наибольшее количество победителей подготовили учителя школы № 10 Алена Азаренкова (8 победителей), Владимир Паляница (6), Алла Маневская (5), Наталья Михайлова (4), Любовь Зимина (3) классической гимназии Ирина Пушко, Татьяна Панченко (по 7 победителей), Светлана Шаповалова (6), Инна Токарева, Валентина Шестопал, Татьяна Приходько (по 4) гимназии № 1 Ирина Сердюк и Юлия Лицман (по 4).