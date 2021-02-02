Сумской водоканал требует лишить СНПО права на производство и поставку тепла и горячей воды КП «Горводоканал» находится в очень сложном финансовом положении.

Кроме экономически не обоснованных тарифов и задолженности государства по разнице в тарифах (47 млн. грн.), не менее весомой причиной убыточности КП стали долги потребителей (48 млн. грн.). И на сегодня один из самых больших должников нашего водоканала - это ПАО «СНПО», структурным подразделением которого является КПСУ, пишет Ваш шанс.

По состоянию на 12 января 2021 г. долг ПАО за холодную воду составлял более 18 млн. грн. (16,3 млн. - сама задолженность и 1,8 млн. - пеня). И самое печальное, что водоканал никак не может ни повлиять на завод, ни выбить из него долги даже в судебном порядке, ни прекратить поставку ему воды.

По информации главного инженера КП «Горводоканал» Иосифа Тысивского, водоканал поставляет холодную воду для ПАО «СНПО» по четырем договорам - как для производственных нужд самого завода, так и для горячего водоснабжения и централизованного отопления трети города. Но вот уже в течение нескольких лет ПАО либо рассчитывается не в полном объеме, либо не платит за воду вообще.

И это при том, что расходы на покупку холодной воды заложены в тарифах на отопление и горячую воду. И люди, пусть не на 100%, но все же платят за эти услуги. Даже в 2020 году, несмотря на все сложности, связанные с карантином, сумчане, которых обслуживает КСПУ, заплатили за горячую воду и отопление

156 млн. грн.: 83 млн. - в первом квартале, 34 млн. - во втором, 8 млн. - в третьем и 31 млн. - в четвертом. Но водоканалу за холодную воду из этих денег ПАО «СНПО» перечислило лишь небольшую часть.

Многочисленные обращения и переговоры с руководством объединения никаких результатов не принесли, поэтому КП «Горводоканал» вынуждено было обратиться в хозяйственный суд Сумской области с иском о принудительном взыскании задолженности. Конечно, водоканал без труда отсудил эти долги. Но проблема в том, что исполнительная служба по сей день не взыскала с завода ни копейки.

Договоры о реструктуризации задолженности, согласно которым ПАО «СНПО» обязалось погашать задолженность частями и оплачивать текущие ежемесячные начисления за холодную воду, оно тоже надлежащим образом не выполняет. И при этом последнее обращение водоканала к руководству ПАО вообще осталось без ответа.

Единственный реальный рычаг влияния на должника, который закон дает водоканалу в таком случае, - это прекращение поставки услуги (если это и не помогло бы вернуть долг, то, по крайней мере, он перестал бы расти). И КП несколько раз направляло ПАО предупреждения об отключении воды, одновременно ставя в известность руководство города. Но решиться на этот шаг водоканал так и не смог. Ведь тогда третья часть Сум, которую обслуживает КСПУ, осталась бы без горячей воды и отопления. А этого КП, конечно же, допустить не может. И ПАО «СНПО», судя по всему, пользуется этим, продолжая экономить на оплате холодной воды, чтобы решать свои более насущные проблемы.

Но при этом «СНПО», похоже, забывает, что КП «Горводоканал» относится к предприятиям критической инфраструктуры, и других доходов, кроме оплаты потребителей за воду и стоки, у него нет. И если водоканал, в свою очередь, будет накапливать долги и не сможет вовремя платить зарплату, налоги и рассчитываться за электроэнергию, то уже не треть Сум, а весь город буде сидеть без холодной, горячей воды и отопления.

На сегодня ситуация с кредиторской задолженностью КП «Горводоканал» уже на грани критической. По состоянию на 1 декабря 2020 г. она составляла 90,2 млн. грн. (в т.ч. за электроэнергию - 46,7 млн. и по налогам - 17 млн.).

Конечно, как уже было сказано выше, в этом «заслуга» не только «СНПО». Но ПАО - это частная коммерческая структура, которая является непосредственным потребителем услуг водоканала, и непонятно, почему она решила, что может делать это бесплатно.

Не получив никакой реакции на свое последнее обращение, КП «Горводоканал» обратилось к новоизбранному депутатскому корпусу горсовета с просьбой вмешаться в ситуацию и поспособствовать решению вопроса с погашением задолженности ПАО «СНПО» за холодную воду. А если это не поможет - принять кардинальные меры. В частности - провести проверку выполнения заводом лицензионных условий по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии и горячей воды; определиться насчет крайнего шага - прекращения поставки холодной воды для ПАО; рассмотреть вопрос лишения «СНПО» права на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии и горячей воды и признать ООО «Сумытеплоэнерго» единым поставщиком этих услуг в Сумах, в том числе и на территории обслуживания КСПУ.