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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:26719

Мэр Ахтырки встретился с Зеленским

Мэр Ахтырки Павел Кузьменко встретился с депутатом Сумского областного совета Виталием Зеленским.

Во время встречи обсудили ряд важных для Ахтырской громады вопросов. Прежде всего, это перспективы ремонта объездной дороги. Накануне мэр поднимал этот вопрос во время рабочей встречи с главой Сумской облгосадминистрации Василием Хомой и заручился его поддержкой. Мэр выразил надежду, что совместными усилиями удастся добиться проведения ремонта объездной дороги.

Также обсудили ряд вопросов по развитию городской громады, привлечения инвестиций. Депутат пообещал свою поддержку и помощь, сообщает Ахтырский горсовет.

Политика
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