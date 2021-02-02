Мэр Ахтырки встретился с Зеленским

Во время встречи обсудили ряд важных для Ахтырской громады вопросов. Прежде всего, это перспективы ремонта объездной дороги. Накануне мэр поднимал этот вопрос во время рабочей встречи с главой Сумской облгосадминистрации Василием Хомой и заручился его поддержкой. Мэр выразил надежду, что совместными усилиями удастся добиться проведения ремонта объездной дороги.
Также обсудили ряд вопросов по развитию городской громады, привлечения инвестиций. Депутат пообещал свою поддержку и помощь, сообщает Ахтырский горсовет.