На Сумщине полицейский разоблачил почтальоншу, которая присваивала средства граждан

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.
«Полицейским офицером громады разоблачен один из работников почтового отделения, расположенного на территории Чернетчинской ОТГ, который присваивал средства некоторых граждан! Указанное лицо, пользуясь преклонным возрастом людей, которые самостоятельно не в состоянии оплатить коммунальные услуги, принимал(а) у последних денежные средства за оплату, и выдавал(а) соответствующую квитанцию, но на самом деле тратил(а) денежные средства на собственные нужды! Жители считали, что за коммунальные платежи уплачено, пока не пришли письма о задолженности, и не догадались, что средства до адресата не дошли.
Следственным отделом Ахтырского РОП ГУНП в Сумской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного Кодекса», пишет Ахтырский городской портал.