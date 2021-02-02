На Сумщине полицейский разоблачил почтальоншу, которая присваивала средства граждан Полицейский офицер Чернетчинской громады на Ахтырщине раскрыл мошеннические действия работницы почтового отделения одного из населенных пунктов громады.

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

«Полицейским офицером громады разоблачен один из работников почтового отделения, расположенного на территории Чернетчинской ОТГ, который присваивал средства некоторых граждан! Указанное лицо, пользуясь преклонным возрастом людей, которые самостоятельно не в состоянии оплатить коммунальные услуги, принимал(а) у последних денежные средства за оплату, и выдавал(а) соответствующую квитанцию, но на самом деле тратил(а) денежные средства на собственные нужды! Жители считали, что за коммунальные платежи уплачено, пока не пришли письма о задолженности, и не догадались, что средства до адресата не дошли.

Следственным отделом Ахтырского РОП ГУНП в Сумской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного Кодекса», пишет Ахтырский городской портал.