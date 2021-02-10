На Сумщине 46586 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 10 февраля в Сумской области 46586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 48 человек (Белопольский район - 1, Конотоп - 3, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Недригайловский район - 2, Ахтырский район - 1, Сумы - 30, Сумской район - 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 635 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Лебединский район - 1, Сумы - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44112 человек, из них за минувшие сутки - 178 (Белопольский район - 8, Великописаревский район - 1, Конотоп - 40, Конотопский район - 9, Краснопольский район - 8, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 11 Лебединский район - 1, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 3, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 60, Сумской район - 10, Шостка – 20, Шосткинский район - 1).