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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 48 новых случаев заболевания коронавирусом

На утро 10 февраля в Сумской области подтверждено 46586 случаев заболевания COVID-19.

За вторник добавилось 48 новых случаев.

В Украине 3409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2046 человек; летальных случаев - 163; выздоровели - 7768 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43 767 (в том числе методом ПЦР - 27795, методом ИФА - 15972).

За все время пандемии в Украине заболело - 1253055 человек; выздоровели - 1092376 человек; летальных исходов - 23 934; проведено ПЦР-тестов - 6447576.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 297 случаев;

- Винницкая область - 271 случай;

- Волынская область - 111 случаев;

- Днепропетровская область - 120 случаев;

- Донецкая область - 98 случаев;

- Житомирская область - 61 случай;

- Закарпатская область - 238 случаев;

- Запорожская область - 214 случаев;

- Ивано-Франковская область - 410 случаев;

- Киевская область - 150 случаев;

- Кировоградская область - 43 случая;

- Луганская область - 36 случаев;

- Львовская область - 117 случаев;

- Николаевская область - 37 случаев;

- Одесская область - 115 случаев;

- Полтавская область - 132 случая;

- Ривненская область - 103 случая;

- Сумская область - 48 случаев;

- Тернопольская область - 105 случаев;

- Харьковская область - 188 случаев;

- Херсонская область - 50 случаев;

- Хмельницкая область - 136 случаев;

- Черкасская область - 108 случаев;

- Черновицкая область - 191 случай;

- Черниговская область - 30 случаев.

Общество
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