На Сумщине 48 новых случаев заболевания коронавирусом

За вторник добавилось 48 новых случаев.
В Украине 3409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2046 человек; летальных случаев - 163; выздоровели - 7768 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43 767 (в том числе методом ПЦР - 27795, методом ИФА - 15972).
За все время пандемии в Украине заболело - 1253055 человек; выздоровели - 1092376 человек; летальных исходов - 23 934; проведено ПЦР-тестов - 6447576.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 297 случаев;
- Винницкая область - 271 случай;
- Волынская область - 111 случаев;
- Днепропетровская область - 120 случаев;
- Донецкая область - 98 случаев;
- Житомирская область - 61 случай;
- Закарпатская область - 238 случаев;
- Запорожская область - 214 случаев;
- Ивано-Франковская область - 410 случаев;
- Киевская область - 150 случаев;
- Кировоградская область - 43 случая;
- Луганская область - 36 случаев;
- Львовская область - 117 случаев;
- Николаевская область - 37 случаев;
- Одесская область - 115 случаев;
- Полтавская область - 132 случая;
- Ривненская область - 103 случая;
- Сумская область - 48 случаев;
- Тернопольская область - 105 случаев;
- Харьковская область - 188 случаев;
- Херсонская область - 50 случаев;
- Хмельницкая область - 136 случаев;
- Черкасская область - 108 случаев;
- Черновицкая область - 191 случай;
- Черниговская область - 30 случаев.