Кабмин смягчил карантин для массовых мероприятий

Кабмин внес изменения в постановление №1236 от 9 декабря насчет установления карантина в Украине.
Поэтому разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия - по наполненности до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 кв м.
Кроме того, запрещалось проводить массовые культурные мероприятия (в частности, концерты), спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, если в них принимает участие более 20 человек и нет дистанции в 1,5 метра между участниками.