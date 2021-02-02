Кабмин смягчил карантин для массовых мероприятий Кабмин разрешил проводить образовательные и профессиональные мероприятия, но при условии соблюдения дистанции.

Кабмин внес изменения в постановление №1236 от 9 декабря насчет установления карантина в Украине.

Поэтому разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия - по наполненности до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 кв м.

Ранее было запрещено проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий. Также было запрещено принимать посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более чем 1 человек на 10 кв м.

Кроме того, запрещалось проводить массовые культурные мероприятия (в частности, концерты), спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, если в них принимает участие более 20 человек и нет дистанции в 1,5 метра между участниками.