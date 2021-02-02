Сумський фотограф представив виставку у Лебедині У Лебединському міському художньому музеї імені Б.К.Руднєва – нова цікава виставка.

9 лютого відкрилася виставка сумського фотохудожника та колекціонера Сергія Гуцана - «Східний вояж: Узбекистан. Враження».

В її експозиції цікаве поєднання фотоматеріалів, археологічних знахідок, виробів традиційного і декоративно-прикладного мистецтва: кераміка, карбування, національний текстиль, прикраси, сюзане (традиційні скатертини ручної роботи), мініатюри, що привезені із Самарканду, Хіви та Бухари.

Основу виставки складають понад 20 фоторобіт, кожна з яких, як окрема історія, присвячена культурі та традиціям Узбекистану. До експозиції також ввійшли куфічні дирхеми зі срібла, що використовувалися на території нинішнього Узбекистану в ІХ столітті, посуд, вироби із глини та фрагменти кераміки ХІ століття. Всі ці предмети були зібрані Сергієм Гуцаном в ході неодноразових відвідувань Узбекистану.

Сергій Гуцан - відомий український фотохудожник, член Національної спілки фотомайстрів України, мандрівник і колекціонер, засновник приватного музею «Причал Одіссея». Відомий своїми резонансними виставками: «Зустріч з Візантією», «Шовковий шлях», «МальтСи-ЛебУрБу» (Лебедин) та інші.

Фотороботи Сергія Гуцана - це дивовижний сплав вражень та емоцій від урбаністичної культури, історії та традицій. На своїх фотороботах автор намагається силою мистецтва затримати в часі «ту прекрасну мить», коли ще відчуваєш неповторну атмосферу місця.

Знайомлячи гостей вернісажу з виставкою, Сергій Гуцан розповів про багату історію та культуру середньо-азійської країни, а також її людей – гостинних та привітних. Як зазначив Сергій Іванович, «стародавня культура Узбекистану гідна захоплення, а виставка в Лебединському художньому музеї послужить ближчому знайомству лебединців з країною та сприятиме пізнанню узбецької самобутності». Сергій Гуцан додав: «Узбекистан - це та країна, з якою треба дружити і яку важливо розуміти».

На превеликий жаль, на виставку так і не зміг прибути Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Узбекистан в Україні – Курманов Алішер Анварович. Справи посольства та напружений робочий графік завадили йому прибути до Лебедина. Разом з тим Посол Республіки Узбекистан радіє лебединській виставці та щиро вітає її учасників та гостей.

Вітання Сергію Гуцану також направив лебединський міський голова Олександр Бакликов. У своїй подяці він відзначив Сергія Івановича «за вірне служіння мистецтву, талант і невтомний творчий пошук, а також з нагоди відкриття персональної фотовиставки «Східний вояж: Узбекистан. Враження» в Лебединському художньому музеї імені Б.К. Руднєва».

Гостя вернісажу - Ірина Варламова (громадська спільнота «Заліжний цикорій», село Залізняк Сумського району), зауважила, що завдяки цій виставці лебединська громада має гарну можливість протягом цілого місяця віртуально побувати в Узбекистані та відчути дух Великого шовкового шляху, який протягом століть з'єднував Захід і Схід. Ірина Варламова також поділилася своїми спогадами, що поєднують її з цією країною.

Оригінальна виставка не залишила байдужим нікого із присутніх. Доповнили атмосферу вражень елементи узбецького національного одягу, узбецькі ласощі, якими частувалися усі гості, а також музика узбецьких композиторів, у виконанні учениці та викладача Лебединської дитячої школи мистецтв Вікторії Гурлай (клас викладача Наталії Волкової) та Олега Балабана.

Відвідати виставку Сергія Гуцана «СХІДНИЙ ВОЯЖ: УЗБЕКИСТАН. ВРАЖЕННЯ» в Лебединському міському художньому музеї імені Б.К.Руднєва можна буде до 09 березня 2021 року (з дотриманням відповідних протиепідемічних заходів: масочний режим, соціальне дистанціювання, ін.). Музей знаходиться за адресою: м. Лебедин, пл. Волі, 17, тел. 2-18-81. Сайт музею - http://artmuseum.lebedyn.org/.

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ