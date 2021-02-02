85-річний сумчанин презентував дебютну виставку живопису Дебютну виставку живопису презентував у Сумській міській галереї Юрій Добровольський. Писати пейзажі олійними фарбами художник почав тільки у 77 років, а мріяв про це все життя.

У дитинстві малював аквареллю, потім займався оформленням факультетської газети в інституті. Звернутися до олійних фарб чоловіка надихнув двоюрідний брат, що займався живописом, та випадок, пише Суспільне.

"А мені все було ніколи, я був загружений: музика, робота, діти, онуки, сад, город. І тільки тоді, коли в 2010 році у мене інфаркт стався, довелося сад кинути, і багато часу вільного стало. Почитав літературу, як починати, що таке фарби олійні, як з ними поводитися, – ось і почав", - розповідає автор виставки.

"Роботи Юрій Добровольський написав від душі. Пейзажі тут є прекрасні: осінь, весна, є направлення реалістичного характеру, подача дуже приємна", - говорить художник Олександр Яловенко.

Зараз Юрію Добровольському - 85. За рік він створює до 20-ти картин. Винятком став минулий рік, коли чоловік займався написанням своїх книг спогадів. Дебютну виставку автора в Сумській міській галереї можна буде переглянути до кінця зими.