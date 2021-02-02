На Сумщине из-за непогоды отменили 20% рейсов на автовокзале Таковы последствия снегопада в Сумской области 9 февраля.

В 15.30 на территории сумского автовокзала снег только чистят. Сергей - водитель грузовика, ночью, говорит, приехал в Сумы из Великой Писаревки. Сейчас поставил свою машину на стоянку. Едет домой - в Лебедин - уже автобусом, пишет Суспільне.

«Нет дороги, нечищеная. Забито все, Богом забыто. Никто нигде ничего не делает», - говорит он.

Рассказывает водитель маршрутки «Сумы – Свеса» Роман Беляев: «Дорогая местами плохая, местами – нормальная».

Водитель маршрутки «Сумы – Липовая Долина» Вячеслав Богомол говорит: «По Сумам - хорошая, почищена. От Сум до Недригайлова – хорошая».

Диспетчер автовокзала Лидия Литвинова говорит, что вышла на вторую смену. Именно в первую отменили рейсы.

«Первая смена - дороги, где были заметены, в основном автобусы не поехали. Сейчас ситуация нормальная, автобусы едут, звонили только что дорожникам: Ястребиное интересовались, какая там дорога. Сказали, что везде дороги почищены. Утром везде дороги были заметены, не успели дорожники почистить. Примерно рейсов 60 не поехало по разным причинам», - рассказывает она.

Всего ежедневно автовокзал «Сумы» обслуживает около 300 рейсов, отмечает женщина.