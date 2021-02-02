В Сумах за день 11 ДТП Управление патрульной полиции Сумщины сообщило, что в Сумах по состоянию на 19.00 патрульные получили 11 сообщений о ДТП.

Из них: - ДТП с материальным ущербом; - 4 ДТП, в которых водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол; - 5 аварий, в которых водители отказались от помощи патрульных на момент их приезда.