Первая волна вакцинации от COVID-19: на Сумщине получат прививки 2,5 тысячи медиков Сумщина получит столько доз вакцины от COVID-19, сколько медиков согласятся сделать прививки.

Сейчас списки желающих уточняют, рассказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета, пишет Суспільне.

Вакцина предусмотрена для категории лиц, включенных в волны вакцинации: это медики, работающие в стационарах, где лечат больных коронавирус, работники скорой и медики мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию.

Вакцинироваться необходимо дважды, поэтому на них должны заказать две дозы вакцины на каждого. На Сумщине эти категории составляют 2,5 тысячи медиков.

В Украину же должен поступить 117 тысяч доз вакцины до конца месяца. Об этом сказал начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко. Это будут вакцины фирмы «Pfizer», говорит он, немецкого производства.

«Будут прививаться изначально определенные приказом Министерства здравоохранения от 24 декабря 2020 года. Те граждане, которые попадают в первую и вторую группы. После того, как пройдут прививки этой категории, начнется прививки остальных категорий, а также это будет вакцинация добровольная. Все жители области, которые захотят, смогут это сделать», - сказал чиновник.

По его словам, привитых внесут в электронный реестр. Записаться на вакцинацию можно будет через семейного врача.