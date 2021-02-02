Мэр Кролевца переехал Руководство Кролевецкого городского совета и структурные подразделения аппарата изменили местоположение.

На днях было изменено юридическое и фактическое местоположение админздания Кролевецкого городского совета.

Отныне, руководство Кролевецкого городского совета, а именно Кролевецкий городской голова Виктор Лехман, его заместители - Олег Шприндель и Вячеслав Жовтя, управляющий делами (секретарь) исполнительного комитета городского совета Олег Халецкий и секретарь Кролевецкого городского совета Сергей Козинець находятся в административном здании по адресу: г. Кролевец, площадь Мира, д. 1.

Также, вместе с руководством, в данном здании расположены работники структурных подразделений аппарата Кролевецкой городского совета: общий и юридический отделы, а также отдел организационной, кадровой и информационной работы. Телефон приемной: 9-55-42.

Остальные структурные подразделения исполнительного комитета Кролевецкой городского совета остались по адресу: г. Кролевец, ул. Грушевского, 19.