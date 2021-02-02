После публикации в Фейсбуке Госпродпотребслужба проверит в Шостке мясной магазин 8 февраля, в группе «Четыре лапы» в Фейсбуке сообщалось о случаях острых заболеваний у собак в нашем городе. Песикам пришлось оказывать срочную ветеринарную помощь и спасать их от смерти.

Как написала активистка «Четырех лап» Ирина Любченко, у всех этих случаев есть общее – корм животным, которые потом заболели, покупали в одном магазине.

«Посоветовавшись с ветеринарными врачами и между собой в оргкомитете группы «4 лапы», мы решили отобрать пробы корма на анализ. Руководство приняло решение оплатить анализы и выяснить, а на самом ли деле опасен этот фарш, корм для животных и не грозит ли он нам самим», – сообщает зоозащитница.

Анализ проводился в местной лаборатории Госпродпотребслужбы. В результате была выявлена сальмонелла, о чем есть официальный экспертный вывод.

В горрайонном управлении Госпродпотребслужбы Шостка.INFO сообщили: в ближайшее время пройдет проверка данного магазина. Надеемся, что будут проведены анализы всей мясной продукции, которая там продается, и выяснится, представляет ли она опасность для здоровья людей.