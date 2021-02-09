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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:16286

В Сумской областной прокуратуре подведены итоги 2020 года

В прокуратуре Сумщины 9 февраля под председательством руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця состоялось совещание, на котором обсудили результаты работы органов прокуратуры области в 2020 году и меры, направленные на повышение эффективности их деятельности на следующий период в условиях реформирования.

В совещании приняли участие первый заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Панченко, заместитель руководителя областной прокуратуры Алексей Ляшенко, руководители структурных подразделений областной прокуратуры, а также руководители местных прокуратур. В то же время для коллектива местных прокуратур было организовано видеотрансляцию.

Открывая совещание, руководитель областной прокуратуры Алексей Тубелець отметил, что прошлый год был непростым, ведь прокуроры работали в условиях реформирования. Уже 5 месяцев работает обновленная областная прокуратура, в настоящее время идет работа над созданием окружных прокуратур, а также в работу прокуратуры внесли свои коррективы карантин. Несмотря на это, в течение 2020 года органами прокуратуры совместно с другими правоохранительными органами проведена значительная работа, направленная на защиту прав и свобод человека, интересов общества и государства на территории региона.

В целом на протяжении 2020 года в суды направлено 3786 обвинительных актов, в частности 138 о коррупционных правонарушениях, в сфере земельных отношений - 81, в лесной сфере - 42, в банковской системе - 32, о легализации преступных доходов - 17. С признаками организованных групп и преступных организаций направлено в суд 10 производств, при этом уничтожено 14 организованных групп. Всего в течение 2020 года при принципиальной позиции прокуроров принято 2171 приговор.

Подводя итоги, глава прокуратуры отметил, что основными приоритетами в работе остаются надлежащая координация работы правоохранительных органов региона, состояние законности и правопорядка на территории области, возмещения причиненных убытков государству и пополнения государственного бюджета, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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