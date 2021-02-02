На Сумщине дали по 10 лет двум парням за разбойное нападение на пенсионеров

Событие состоялось в марте 2016 года. Молодые люди, будучи изрядно навеселе, решили ограбить пенсионеров, проживающих в с. Гриневка Недригайловского района. Им было известно, что в доме на окраине села проживает муж с женой и старенькая бабушка, то есть старики, которые не будут оказывать сопротивления, а поскольку они систематически получают пенсию, то какие-то сбережения у них обязательно есть. Прихватив с собой липкую ленту, веревку и обрез охотничьего ружья, нападавшие отправились к месту назначения,
Около двух часов ночи, выбив дверь, молодые люди проникли в дом. Они привязали супругов к стулу, пытали их и обыскивали дом. Напуганные хозяева отдали все свои сбережения, а это 7 тыс. 600 грн и мобильные телефоны. Убегая, злоумышленники прихватили с собой еще медаль и бижутерию. Уже утром их удалось задержать. Супруги получили легкие телесные повреждения, а вот 83-летняя бабушка умерла - у нее от сильного стресса остановилось сердце.
По приговору суда первой инстанции в октябре 2017 года обвиняемые уже были осуждены, однако приговор был отменен апелляционным судом и дело направлено на новое судебное рассмотрение. Сегодня, 9 февраля, обвиняемых снова признали виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.