На Сумщине дали по 10 лет двум парням за разбойное нападение на пенсионеров Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение по двум ранее неоднократно судимым жителям Роменщины, совершивших разбойное нападение на пенсионеров.

Событие состоялось в марте 2016 года. Молодые люди, будучи изрядно навеселе, решили ограбить пенсионеров, проживающих в с. Гриневка Недригайловского района. Им было известно, что в доме на окраине села проживает муж с женой и старенькая бабушка, то есть старики, которые не будут оказывать сопротивления, а поскольку они систематически получают пенсию, то какие-то сбережения у них обязательно есть. Прихватив с собой липкую ленту, веревку и обрез охотничьего ружья, нападавшие отправились к месту назначения,

Около двух часов ночи, выбив дверь, молодые люди проникли в дом. Они привязали супругов к стулу, пытали их и обыскивали дом. Напуганные хозяева отдали все свои сбережения, а это 7 тыс. 600 грн и мобильные телефоны. Убегая, злоумышленники прихватили с собой еще медаль и бижутерию. Уже утром их удалось задержать. Супруги получили легкие телесные повреждения, а вот 83-летняя бабушка умерла - у нее от сильного стресса остановилось сердце.

По приговору суда первой инстанции в октябре 2017 года обвиняемые уже были осуждены, однако приговор был отменен апелляционным судом и дело направлено на новое судебное рассмотрение. Сегодня, 9 февраля, обвиняемых снова признали виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.