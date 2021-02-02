В Шостке полицейские разоблачили 18-летнюю девушку, которая обобрала своего знакомого Соблазнилась злоумышленница на мобильный телефон, который вытащила из кармана знакомого.

За помощью к полиции Шостки обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что при неизвестных обстоятельствах у него исчез мобильный телефон. Правоохранители провели проверку и установили ход событий.

В тот вечер заявитель отдыхал в компании двух молодых девушек в поселке Воронеж Шосткинского района. Одной из них он дал погреться свою куртку, в кармане которой находился гаджет. По возвращении верхней одежды, владелец заметил исчезновения «мобильного».

Полицейские установили личность девушки. Ею оказалась 18-летняя жительница Шостки, которая сначала отрицала свою вину. Однако позже призналась, что действительно воспользовалась ситуацией и похитила телефон. В дальнейшем средство связи продала, а деньги потратила на свои нужды.

Правоохранители уже нашли похищенную вещь, изъяли ее и вернули владельцу. Относительно злоумышленницы в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Окончательное наказание ей определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.