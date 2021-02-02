В Сумах полицейские поздравили девочку с днем рождения Эта история началась около месяца назад, когда на специальную линию «102» позвонила 6-летняя сумчанка. Испуганная девочка сообщила, что они вместе со своей 6-месячной сестрой остались дома одни. На телефонный звонок о помощи мгновенно отреагировали работники полиции.

Сегодня же «давней знакомой» исполнилось 7 лет, поэтому правоохранители пригласили девочку вместе с семьей в Главное управление Национальной полиции, чтобы поздравить с днем рождения. Кроме подарков, юную гостью ждало немало праздничных сюрпризов: экскурсия и знакомство с диспетчером, которая в тот день разговаривала с ней по телефону.

Накануне праздника девочка призналась правоохранителям, что давно мечтает о четвероногом друге. Поэтому полицейские решили на шаг приблизить ее к осуществлению мечты и подарили имениннице собаку, правда, игрушечную.

Далее девочка вместе с семьей отправились на полицейском автомобиле на экскурсию в кинологический центр. Там работники кинологической службы устроили настоящее шоу со своими четвероногими питомцами.

В завершение работники ювенальной превенции пожелали имениннице крепкого здоровья, хорошего настроения и подарили сладости.

Сама же девочка была приятно поражена как увиденным, так и вниманием со стороны полицейских. Искренняя детская улыбка и радостные глаза стали для сотрудников полиции лучшими словами благодарности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.