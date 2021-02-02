На Сумщине из-за непогоды почти 12 тысяч школьников обучаются по дистанционной и смешанной форме На Сумщине 9 февраля из-за осложнения погодных условий более 6,6 тысячи учеников учатся дистанционно.

В 36 школах организовали смешанную форму. Об этом рассказал заместитель директора департамента образования и науки Сумской ОГА Юрий Харламов, пишет Суспільне.

По его словам, согласно решению местных органов образования из 386 школ, работающих в области (кроме интернатных), в 64 обучение организовали по дистанционной форме. Это ученики 1-11 классов.

«Кроме этого, в 5 учреждениях введено дистанционное обучение для учащихся 1-6 классов. Такую форму выбрали в 22 территориальных громадах. Преимущественно это - поселковые, где есть подвоз», - сказал он.

Также он рассказал, в каких случаях предпочитали смешанное обучение: «Часть детей, проживающих по месту нахождения учреждения, пошла на учебу, а там, где возникла проблема с подвозом - ученики остались дома, на дистанционном обучении. Всего таких детей - более 5,2 тысяч».