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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:41328

Сумчане за безналичный расчет в маршрутках

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безналичный расчет в маршрутных такси».

«Для обоснования цен на проезд в местных маршрутных транспортных средствах, считаем целесообразным обязать владельцев организовать перевозку пассажиров за безналичный расчет»,- пишет автор петиции Каминский Дмитрий Александрович.

По состоянию на 9 февраля петицию подписали 9 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Напомним: подобных петиций было несколько. На них были ответы, что это слишком дорого, потом «мы посчитали, но ищем деньги», потом «разрабатываем программу»… прошло не меньше 4 лет…

Подписать петицию можно здесь.

Экономика Безнал Маршрутки Петиция
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