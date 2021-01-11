Сумчане за безналичный расчет в маршрутках На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безналичный расчет в маршрутных такси».

«Для обоснования цен на проезд в местных маршрутных транспортных средствах, считаем целесообразным обязать владельцев организовать перевозку пассажиров за безналичный расчет»,- пишет автор петиции Каминский Дмитрий Александрович.

По состоянию на 9 февраля петицию подписали 9 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Напомним: подобных петиций было несколько. На них были ответы, что это слишком дорого, потом «мы посчитали, но ищем деньги», потом «разрабатываем программу»… прошло не меньше 4 лет…

Подписать петицию можно здесь.