Сумчане голосуют за возобновление работы молочной кухни На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «ВОССТАНОВИТЬ РАБОТУ МОЛОЧНОЙ КУХНИ В СУМАХ».

«Діти – це найголовніший скарб нашого суспільства. Від повноцінного розвитку дітей залежить майбутнє країни і здоров'я нації. Один з основних факторів благополучного розвитку дитини - її здорове харчування. Право дітей на забезпечення достатнім, високоякісним та безпечним харчуванням є складовою частиною гарантованого Конституцією України права на достатній життєвий рівень та охорону здоров'я (ст. ст. 48, 49 Конституції України). Тому першочерговим обов'язком кожної громади є забезпечення дітей молодшого віку якісним та доступним дитячим харчуванням. Багато років у місті Суми це важливе завдання покладалося на МОЛОЧНУ КУХНЮ, що функціонувала при КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради. Містяни завжди довіряли МОЛОЧНІЙ КУХНІ, активно користувалися її послугами і з задоволенням купували для своєї малечі її продукцію, яка вирізнялась якістю, безпечністю, доступною ціновою політикою. Окрім того, кожного року МОЛОЧНА КУХНЯ забезпечувала якісним харчуванням до ста маленьких сумчан пільгової категорії, яким згідно з законодавством така продукція надається безкоштовно.

Однак, у березні 2020 року у зв'язку з пандемією короновірусної хвороби МОЛОЧНУ КУХНЮ закрили на карантин. Уже минув майже рік, а її роботу так і не було відновлено. За останніми даними, висвітленими в місцевих телевізійних новинах, карантин продовжено до 28.02.2021. Однак, адміністрація закладу, посилаючись на необхідність модернізації виробництва, не виключає можливості припинення функціонування МОЛОЧНОЇ КУХНІ. Такий стан справ призводить до повного знищення виробництва якісного дитячого харчування в громаді, до порушення законних прав та інтересів громадян і ставить під загрозу здоров'я наших дітей.

На законодавчому рівні визначено, що держава гарантує дитині право на охорону здоров'я та сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, у тому числі раціонального харчування; забезпечує створення соціально-економічних умов, за яких можливо задовольнити потреби кожної дитини у високоякісному та безпечному харчуванні на достатньому рівні (ст. 6 Закону України "Про охорону дитинства", ч. 2 ст. 3 Закону України "Про дитяче харчування"). Відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону України "Про дитяче харчування" здійснення відповідної державної політики у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням покладено в т.ч. на ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. З цією метою вживаються заходи щодо, зокрема, забезпечення наявності в достатній кількості дитячого харчування, виготовленого на промисловій основі з високоякісної сировини, вирощеної у спеціальних сировинних зонах, його доступності та безпечності; безкоштовного та пільгового забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням; забезпечення батьків дітей або їх інших законних представників інформацією щодо раціонального харчування дітей, якості та безпечності дитячого харчування, наборів дитячого харчування та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням; розвитку вітчизняного виробництва широкого асортименту дитячого харчування; вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства; розроблення і здійснення програм поліпшення становища дітей, підтримки сімей з дітьми, вирішення інших питань у цій сфері; розвиток мережі закладів охорони здоров’я, соціального захисту, створення відповідних закладів комунальної власності, управління ними, зміцнення їх матеріально-технічної бази тощо (ч.ч. 3, 4 ст. 3, ч.ч. 6, 7 ст. 4 Закону України "Про дитяче харчування", ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону дитинства", пп. 1 п. "а" ст. 27, пп. 1 п. "а" ст. 32, пп. 3 п. "б" ч. 1 ст. 34, п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Ураховуючи вищевикладене, з метою зміцнення та збереження здоров'я дітей Сумської міської територіальної громади, задоволення їх потреб у високоякісному та безпечному харчуванні на достатньому рівні, здійснення профілактики захворювань, пов'язаних з порушенням харчування, забезпечення повноцінного розвитку дітей, реалізації їх конституційних прав, відповідно до ст. ст. 48, 49 Конституції України, ст. ст. 3, 4 Закону України "Про дитяче харчування", ст. ст. 5, 6 Закону України "Про охорону дитинства", пп. 1 п. "а" ст. 32, пп. 3 п. "б" ч. 1 ст. 34, п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", прошу ВІДНОВИТИ з 01 травня 2021 року РОБОТУ МОЛОЧНОЇ КУХНІ по вул. Супруна, 10 у м. Суми з дотриманням усіх санітарно-протиепідемічних вимог і забезпечити її подальше безперебійне функціонування з розширенням пунктів видачі дитячого харчування на території Сумської міської територіальної громади», - пишет автор петиции Волобуева Оксана Владимировна.

По состоянию на 9 февраля петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.

До конца сбора 41 день.

Подписать петицію можно здесь.