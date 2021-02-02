На Сумщине коммунальные предприятия задолжали за энергоносители На заседании бюджетной комиссии Сумского облсовета рассматривался вопрос задолженности областных коммунальных учреждений за энергоносители.

В начале текущего года возникла задолженность в отдельных коммунальных предприятиях областного совета за использованные энергоносители. Поэтому в областной совет от их руководителей начали поступать письма с просьбой помочь им за счет областного бюджета погасить задолженность за коммунальные услуги.

Глава областного совета Виктор Федорченко поручил комиссии по бюджету изучить этот вопрос, проанализировать причины задолженности, которая по управлению здравоохранения ОГА на 1 января текущего года составила более 7,5 млн грн, и если нужно, совместно выработать план выхода из ситуации, учитывая напряженный областной бюджет и отсутствие дополнительных средств.

На заседание бюджетной комиссии пригласили руководство областной государственной администрации, департаментов финансов, образования и науки, социальной защиты, управления здравоохранения ОГА, Главного управления Государственной казначейской службы, руководителей предприятий и учреждений здравоохранения, где в декабре 2020 года образовалась задолженность и возникла потребность в дополнительном финансовом ресурсе.

Главная цель мероприятия - не поиск виновных, а желание найти выход из существующего положения, поскольку, по сообщению директора Департамента финансов облгосадминистрации Елены Батраченко, дополнительные средства в областном бюджете отсутствуют. Кроме того, доходная часть областной казны 2020 года недовыполнена на 93 млн гривен.

Присутствующие внесли предложения о принятии действенных мер по ликвидации задолженности, учитывая собственный финансовый ресурс предприятий. Все без исключения отметили необходимость проведения мероприятий по энергосбережению, принятие которых (замена окон и утепления) даст экономию не менее 30-35 процентов средств, предусмотренных на энергоносители.

В ходе дискуссии директора медицинских учреждений остановились не только на трудностях, с которыми столкнулись, но и на путях выхода из подобной ситуации в будущем. Поэтому еще раз заговорили о замене окон в отделениях, утеплении одних помещений или отключении от отопления отдельных второстепенных, возможно перераспределение помесячных расходов (погашение задолженности за тепло в зимний период за счет летних сбережений) и др.

Свои мнения высказали и депутаты областного совета. А глава профильной комиссии Евгений Южаков, подводя итоги, призвал руководителей всех коммунальных учреждений и предприятий к усилению своей менеджерской работы, отметив, что надо учиться самим выходить из ситуаций, не дожидаясь чьей-то помощи. Например, назвал Департамент образования и науки и Департамент социальной защиты населения, где задолженность за коммунальные услуги отсутствует.

Также он довел до сведения присутствующих, что в соответствии с распоряжением главы областного совета от 27.01.2021 создана рабочая группа по вопросу изучения резервов наполнения местных бюджетов, экономного, эффективного и рационального использования бюджетных средств предприятиями, учреждениями, находящимися в совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов Сумской области и в ближайшее время она начнет свою работу. Целью пересмотр деятельности всех учреждений, в соответствии с потребностями людей и законодательством.