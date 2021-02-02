Завтра в Сумах стартует чемпионат Украины по легкой атлетике 10-12 февраля в Сумах состоится чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

К сожалению, соревнования пройдут без зрителей, но турнир будет транслироваться.

Трансляция соревнований этого года состоится сразу на трех ресурсах - канале ФЛАУ в YouTube, телеканале XSPORT и на MEGOGO.

Канал ФЛАУ в YouTube: https://www.youtube.com/ukrathletic.

MEGOGO: https://megogo.net/ru/view/11247515-chempionat-ukrainy-po-legkoy-atletike.html.

Телеканал XSPORT. Расписание трансляций:

10 февраля - 15:00-16:30

11 февраля - 15:00-16:30

12 февраля - 10:00-11:30

Расписание соревнований и результаты в режиме онлайн вы найдете по ссылке: https://competitions.uaf.org.ua/en/2021.02.10-12_sumy/live.