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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:44420

В Сумах ищут директоров для трех школ

Управление образования и науки проводит конкурс на замещение вакантных должностей директоров школ № 2 им. Д. Косаренко, № 17, гимназии № 1.

Прием документов продлится с 9 февраля по 1 марта (управление образования и науки, ул. Харьковская, 35, IV этаж, каб. 405) до 16:00.

Собственно конкурс будет проходить 22-23 марта (площадь Независимости, 2, каб. 59).

Конкурсный отбор осуществляется по результатам письменного тестирования на знание законодательства в сфере общего среднего образования, в частности законов Украины «Об образовании», «О среднем образовании» и других нормативно-правовых актов в сфере общего среднего образования; проверки профессиональных компетенций путем письменного выполнения ситуационной задачи согласно образцу; публичной и открытой презентации на государственном языке перспективного плана развития учреждения, а также предоставление ответов на вопросы членов конкурсной комиссии в пределах содержания конкурсного испытания.

Оценивания выполнения заданий участников конкурса будет проходить в соответствии с утвержденными критериями.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 78-97-52 (Ирина Мельник) или по электронной почте: osvita@smr.gov.ua.

Общество
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