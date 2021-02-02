На Сумщину должно поступить 177 тысяч доз вакцины против COVID-19 В области проводится активная подготовительная работа к вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня, 9 февраля, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации.

«В этом месяце ожидаются поставки вакцины от европейских производителей. По предварительной информации, в Сумскую область поступит 177 000 доз вакцины. Это вакцина от компании Pfizer, - сообщил чиновник. - Согласно приказу Министерства здравоохранения, сначала будут прививаться граждане, попадающие в I и II группы, в частности, медики, социальные работники, участники ООС и т.п. После этого будут вакцинироваться остальные категории жителей области».

По словам Сергея Бутенко, буквально вчера на семинаре по вакцинации, который проходил в Киеве, стало известно, что все лица, которые будут вакцинироваться, будут занесены в специальный электронный реестр. На вакцинацию можно будет записаться как к семейному врачу, так и в самом электронном реестре.

«Пациент, получивший дозу вакцины, 30 минут находится под наблюдением врачей, затем в течение месяца сам наблюдает за своим состоянием и информирует об этом семейного врача», - рассказал куратор медицинской отрасли области.

Сейчас проходят тренинги и обучение медицинские работники, которые будут привлечены к кампании по вакцинации. На Сумщине будет создано 6 мобильных бригад по вакцинации (5 в укрупненных районах области и одна в городе Сумы).