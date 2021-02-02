В Сумах пожарные оперативно ликвидировали возгорание балкона (видео) Сегодня, 9 февраля, в 6:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по ул. Мира в Сумах.

На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло на балконе второго этажа. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Образовалась угроза распространения огня на квартиру и соседний балкон.

В 6:26 пожарные локализовали возгорание. В 6:39 - пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.