Сумскую «Мануфактуру» терроризируют коллекторы О телефонном терроризме в отношении ТРЦ «Мануфактура» написал в Фейсбуке его директор Владимир Лободин.

«Последнюю неделю на номер приемной ТРЦ «Мануфактура» в буквальном смысле каждую минуту наяривает робот с номера 044-338-51-32 и страшным голосом вещает, чтоб срочно оплатили долг..., требуя набрать 063-641-13-45. Таких звонков вчера было 457!!!! Пропущенных.

По номеру 063-641-13-45 представились финансовой компанией «Супериум» https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42024152/ и говорят, что какой-то наш сотрудник (имя которого мы знать не знаем) должен много денег...

Ну, номера, конечно, же пошли в черный список (бан по народному).

Но террористы настырные - каждый день номера меняют», - написал он.