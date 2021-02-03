RGM group вже рік підтримує "Академію вільної боротьби Юрія Голуба" Для спортсменів замало тільки бажання розвитку та моральної підтримки рідних. Слабка матеріальна база, нажаль, може стати перепоною для занять спортом дитини.

Не завжди батьки можуть витримати фінансове навантаження на шляху до першої перемоги юного спортсмена. Тому підтримка спортивних закладів буває вкрай важливою.

Компанія RGM group вже рік піклується розвитком Академії вільної боротьби Юрія Голуба. Ця співпраця дає можливість молодим спортсменам розвиватися у спорті, загартовувати характер, вчитися роботі у команді навіть попри те, що у боротьбі кожен сам за себе.

«Без сильної команди неможливо стати переможцем. Командний дух загартовує, тут спортсмен отримує підтримку і віру у свої сили, мотивацію, натхнення. У нас займаються хлопці та дівчата різного віку, ми постійно розмовляємо про різні речі, обговорюємо, кого що турбує, як із цим впоратися. Ми виховуємо не лише фізично сильних борців, а й морально готових до будь-яких життєвих обставин особистостей. Це, мабуть, чи не найголовніша мета нашої Академії», - говорить засновник Академії Юрій Голуб.

RGM group намагається зробити умови для занять спортсменів максимально комфортними: закуплено інвентар та форму.

Нещодавно за активної участі компанії RGM group разом з "Академією боротьби" було відкрито новий зал для занять «Champions Hall».

Добрі справи не залишаться поза увагою!

Допомагаючи дітям розвиватися та ставати на шлях сильних, здорових та вольових, компанія робить вагомий внесок у наше майбутнє!

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