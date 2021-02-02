В Сумах прошел чемпионат области по тхеквондо 6 февраля в спорткомплексе СНАУ прошёл чемпионат Сумской области по тхеквондо.

Участие принимали: ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» (г.Сумы), СК «B-tone» (г.Сумы), СК «Десятка» (г.Сумы), ДЮСШ «Авангард» (г.Сумы), также команды из города Конотоп и пгт Хотень.

Лучшими в общем зачете стали «Звёзды Олимпа», которые завоевали 16 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых медали. Вторыми стали представители «Десятки», третьими – хотенцы.

Параллельно 6 февраля в областной универсиаде победу праздновали студенты СНАУ, которые буду представлять Сумщину 26-27 марта в Ивано-Франковской области на Всеукраинской Универсиаде по тхеквондо.