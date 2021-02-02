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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:16276

«Велике будівництво» на Сумщині: проблеми та шляхи їх вирішення

Питання якості покриття доріг доволі болюче для українців. Недостатнє фінансування ремонтних робіт, а подекуди й повна відсутність коштів на це, призвели до жахливої картини у цьому питанні.

Нарешті, завдяки програмі “Велике будівництво”, ситуація почала змінюватися на краще. 4 лютого за ініціативи компанії RGM group відбувся круглий стіл за участі дорожньо-будівельних підприємств області та представників об’єднаних територіальних громад Сумщини.

Учасники заходу відзвітували щодо виконання програми Президента та Уряду “Велике будівництво” на території їх громад, та озвучили, які дороги та мости потребують на сьогодні капітального ремонту.

Протягом заходу кипіли дискусії стосовно питань недофінансування, відсутності уваги до доріг місцевого значення, зокрема тих, що ведуть до маленьких населених пунктів.

Саме останнє турбує керівників громад чи не найбільше, оскільки через поганий стан доріг проїхати швидким, поженим та іншим службам до маленьких сіл стає величезною проблемою, а це – ризики, безпека життя та здоров’я жителів області!

Також гостро постало питання експлуатації доріг та їх довговічності. За словами Охтирського міського голови Павла Кузьменка, деякі із відремонтованих доріг у 2020 році розсипаються на очах, тож тепер їх доведеться ремонтувати заново.

Зі свого боку, дорожньо-будівельні компанії зазначили, що проблеми з експлуатацією доріг часто виникають через непрофесійну розробку дорожніх проектів. Часто у самому проекті прописані занижені вимоги до роботи, зокрема недостатня для якісної та довготривалої експлуатації кількість шарів асфальтобетону.

Більшості громад “Велике будівництво” дало новий подих, адже відремонтовані ті дороги і мости, пересуватися якими вже стало вкрай небезпечно. Втім, для декого це питання - болюче.

Зокрема, Юрій Матвієнко, голова Шалигінської ОТГ зазначив, що до його громади взагалі не дійшла черга і жодна дорога не була відремонтована у рамках програми. Нині ця проблема залишається актуальною для ОТГ.

Переконані, що спільними зусиллями дорожників, громад та представників влади ми заплануємо в 2021 році масштабну відбудову Сумщини! 

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Экономика
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