В Сумах спасатели ликвидировали возгорание нежилого здания (видео) 8 февраля в 21:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в нежилом помещении по проспекту Курский в г. Сумы.

На тушение направили дежурные караулы 1-й и 3-й государственной пожарно-спасательной частей. По прибытии на место вызова спасатели установили, что огнем охвачено кровлю на площади до 10 кв. м и хозяйственные принадлежности. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенное нежилое здание.

В 21:52 удалось предотвратить дальнейшее распространение возгорания. А уже в 22:23 - пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.