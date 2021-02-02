В Сумах спасатели ликвидировали возгорание нежилого здания (видео)

На тушение направили дежурные караулы 1-й и 3-й государственной пожарно-спасательной частей. По прибытии на место вызова спасатели установили, что огнем охвачено кровлю на площади до 10 кв. м и хозяйственные принадлежности. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенное нежилое здание.
В 21:52 удалось предотвратить дальнейшее распространение возгорания. А уже в 22:23 - пожар ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.